Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Wandern abgestürzt

Schmiedebach (ots)

Eine größere Personengruppe machte am Samstag einen Wanderausflug im Bereich des Oertelsbruchs bei Schmiedebach. Ein 54-jähriger Mann stieg einen Hang hinauf und rutschte hierbei ab. Er verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Jena verflogen werden musste. Zur Bergung des Verletzten wurde die örtliche Feuerwehr hinzugezogen.

