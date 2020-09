Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall in privater Werkstatt

Goßwitz (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 31-jähriger Mann als er am Samstag in seiner Werkstatt eine Blechpresse umstellen wollte. Hierbei kippte ein Teil der Maschine nach vorn und verletzte den Mann schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Jena verflogen.

