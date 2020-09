Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Königsee / Rudolstadt (ots)

An diesem Wochendende wurden zwei Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Die eine Fahrzeugführerin wurde nach Zeugenhinweise in Königsee überführt. Der andere Fahrzeugführer wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rudolstadt festgestellt. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

