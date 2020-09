Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand nach Baumfällarbeiten

Frankenblick (ots)

Infolge von Baumfällarbeiten kam es am frühen Freitag Nachmittag zu einem Kleinbrand auf einem Feld nahe Rabenäußig. Ein 64-jähriger Mann fällte in seinem Privatwald "Käferbäume", hierbei fiel ein Baum ungeplant in Richtung eines angrenzendes Feldes und durchschlug eine dort entlang laufende Stromhochleitung. Die durchtrennte Stromleitung entzündete folglich das darunter befindliche Gesträuch. Nach Abschaltung des Stromes konnte das entstandene Feuer durch die herbeigerufene Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

