Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Föritztal (ots)

Am Samstag Vormittag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Judenbach und Neuenbau zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person schwer verletzte. Der 79-jährige Fahrer eines Pkw Skoda, welcher allein im Fahrzeug saß, kam aufgrund von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei einen am Straßenrand befindlichen Baumstumpf. Infolgedessen drehte sich das Fahrzeug und blieb stark beschädigt im Straßengraben liegen. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik verbracht, am Fahrzeug entstandt wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße musste zeitweilig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell