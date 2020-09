Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kradfahrer unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, den 19.09.2020 gegen 23:55 Uhr wurde in Neustadt an der Orla, Höhe ARAL Tankstelle ein 33jähriger Kradfahrer einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Einwirkung von Alkohol stand und ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,66 Promille. Den Kradfahrer erwartet ein Fahrverbot von einem Monat, sowie eine Geldstrafe.

