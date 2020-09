Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hochwertiges E-Bike während der Arbeit entwendet

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, dem 17.09.2020, wurde einer 18-jährigen Frau, während sie sich in ihrer Arbeitsstätte befand, das vor dem Gebäude abgestellte und mittels Schloss gesicherte E-Bike (Trek Full EX 18) durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Fahrrad hatte sich die Anzeigende kurz vorher von einem Bekannten geliehen - dessen Angaben zufolge hat das E-Bike einen Wert von ca. 4500,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Saalfeld unter 03671-560 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

