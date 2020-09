Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Schleiz (ots)

Am Dienstag, dem 15.09.2020, kam es in der Rudolf-Breitscheid-Straße, auf dem Parkplatz des Ärztehauses, in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Tatzeitraum zwischen 08:00 Uhr - 13:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem vermutlich blauem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen daneben geparkten Pkw Dacia. An dem beschädigten Dacia entstand Lackschaden an der Fahrerseite- der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich an die PI Saale-Orla unter 03663-4310 zu wenden.

