Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer prallt gegen geöffnete Pkw-Tür

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 15:10 Uhr hielt ein 35-jähriger Fahrzeugführer in der Karl-Marx-Straße Höhe Haltestelle Rosengarten am Fahrbahnrand an und öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Dabei bemerkte er nicht, dass sich von hinten ein 55-jähriger Radfahrer näherte. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß gegen die geöffnete Tür des Pkw, woraufhin er zu Fall kam. Glücklicherweise verletzte er sich dabei nicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

