Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrerin stürzt nach Fahrfehler

Dittersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 08:00 Uhr befuhr eine 16-jährige Mopedfahrerin die L1077 von der Autobahnanschlussstelle Dittersdorf in Fahrtrichtung Schleiz. Etwa 100 m nach der Anschlussstelle kam sie wegen eines Schaltfehlers zu Fall und verletzte sich dabei leicht. An der Simson entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Eine Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern gab es nicht.

