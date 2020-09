Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kommt von der Straße ab

Göttengrün, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 05:45 Uhr befuhr ein 37-jährige Fahrzeugführer mit seinem Peugeot die L3002 von Gefell kommend in Fahrtrichtung Schleiz. Nach dem Bahnübergang Göttengrün kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Straßengraben kippte das Fahrzeug auf die Seite und kam mit dem Dach an einem Baum zum Stehen. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

