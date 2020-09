Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Mountainbike entwendet

Sonneberg / Hüttengrund (ots)

Ein in der Steinacher Straße in einem Hof an der Hauswand abgestelltes E-Mountainbike wurde durch eine bisher unbekannte Person am Mittwoch in der Zeit von 18:20 Uhr bis 21:30 Uhr entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarz-oranges Rad der Marke KTM, Modell Macina Race 291 im Wert von ca. 3000 Euro. Am Rad waren außerdem zwei Fahrradtaschen angebracht. Wer hat Beobachtungen zu dem Diebstahl gemacht?

