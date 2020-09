Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibeamter von Hund gebissen

Saalburg- Ebersdorf (ots)

Am 16.09.2020 gegen 12:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla zwei Personen (männl., deutsch, 40 Jahre/ weiblich, deutsch, 37 Jahre) in Saalburg am Wetteraweg. Während der Kontrolle versuchte die Frau geringen Mengen Betäubungsmittel mit dem Fuß in den Erd-/ Sandboden zu verstecken. Beim Aufheben der Drogen biss ein Hund, welcher von der Frau auf dem Arm gehalten worden war, dem Beamten in den Ellenbogen. Hierbei wurde der Beamte leicht verletzt und musste nach der Kontrolle kurzzeitig im Krankenhaus Schleiz behandelt werden. Die Beschlagnahme der Drogen vor Ort erfolgte dennoch. Die Hundehalterin erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln und ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die beiden Personen und deren beiden Hunde wurden vor Ort aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell