Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rettungswagen streift Pkw

Pößneck (ots)

Am 16.09.2020 gegen 10:00 Uhr kam es während einer Einsatzfahrt des Rettungsdiensts zu einem Verkehrsunfall auf der B281 zwischen Pößneck und Neustadt an der Orla. Der Rettungswagen befuhr die B281 von Pößneck in Richtung Oppurg. Am Abzweig Rehmen überholte der Rettungswagen einen vor ihm fahrenden Pkw. Hierbei kam es zu einer Spiegelberührung zwischen beiden Fahrzeugen. An der Unfallstelle konnten beide Beteiligten keinen Schaden feststellen und tauschten deshalb ihre Daten nicht aus. Nach dem Einsatz kontrollierte die Rettungswagenbesatzung ihr Fahrzeug jedoch etwas genauer und stellte eine Beschädigung am rechten Außenspiegel fest. Aus diesen Grund sucht die Polizeiinspektion Saale- Orla Zeugen des Unfalls, welche Angaben zu den Unfallbeteiligten, insbesondere zu dem bislang unbekannten Fahrzeug, machen können. Hinweise bitte tel. an die Polizeiinspektion Saale- Orla unter 03663-4310.

