Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flüchtiger Kradfahrer im Wald gestellt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Während der Streifentätigkeit fiel den Beamten am Dienstag gegen Mitternacht in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg ein Krad auf, welches ohne Kennzeichen und Rückleuchten von einer offensichtlich männlichen Person geführt wurde. Trotz deutlicher Anhaltesignale und unter Zuhilfenahme des Martinshorns ließ sich der Fahrer nicht zum Anhalten bewegen. Er fuhr in Richtung Cursdorf weiter und bog in der Nähe der Einmündung Katzhütte in einen Waldweg ab. Diesen befuhr er teilweise abseits vom Weg und einen Hang hinab. Dabei wurde das Krad, eine Crossmaschine, stark beschädigt, sodass es der Flüchtige im Wald zurück ließ. Bei der Absuche das Bereichs wurde der Rucksack des Kradfahrers mit Personaldokumenten und diversen Betäubungsmitteln aufgefunden. Unweit davon konnte schließlich auch der Kradfahrer in einer Bodenvertiefung festgestellt werden. Er stand sichtlich unter dem Einfluß von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Das Krad wurde abgeschleppt und sichergestellt. Zudem ist der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr infolge des Genusses von berauschenden Mitteln.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell