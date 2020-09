Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kaffee und Schnaps aus Vereinshaus entwendet

Triptis (ots)

Bereits vom 13.09.2020 zum 14.09.2020 drangen unbekannte in das Vereinsheim eines Motorsportclubs in Triptis, Am sandberg ein. Der oder die Täter erbeuten hierbei 12 Packungen Kaffee und eine halbvolle Flasche Schnaps. Das gewaltsame Eindingen ins Gebäude verursachte einen Schaden von 500,- EUR. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla tel. unter der Tel.- Nummer: 036634310 entgegen.

