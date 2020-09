Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Schleiz (ots)

Am 15.09.2020 gegen 13:00 Uhr befuhr ein 30- jähriger Mopedfahrer die Oettersdorfer Straße in Schleiz stadtauswärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein 84- jähriger Pkw- Fahrer die Ottersdorfer Straße in Schleiz stadteinwärts und beabsichtigte links in den Langenwiesenweg abzubiegen. Hierbei übersah der 84- jährige den entgegenkommenden Mopedfahrer, so dass es zum Zusammenstoß zwischen Moped und Pkw kam. Der Mopedfahrer wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schleiz verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

