Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtiges Ansprechen von bevorzugt älteren Herrschaften und Achtung! bei Spendensammlern

Landkreise Saalfeld/Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

In den letzten Tagen kam es mehrfach zu verdächtigem Ansprechen von bevorzugt älteren Herrschaften. Es stellte sich heraus, dass insbesondere im Bereich Bad Blankenburg mehrere Personen auf eine angebliche gemeinsame Vergangenheit (sei es als flüchtige Bekannte oder ehemalige Lehrlinge) angesprochen worden. Meist wurde dann seitens der unbekannten Täter angeboten, mitgeführte Taschen oder Gegenstände gemeinsam zu den Angesprochenen nach Hause zu bringen (da sie z.B. so schwer erscheinen oder man sich bei einem Kaffee im Haus/ der Wohnung über die Vergangenheit unterhalten könnte). Bei dieser Art der Vorgehensweise handelt es sich um ein polizeilich bekanntes Muster. Häufig kommt es dann direkt im Beisein der Hausbewohner zu Diebstahlshandlungen oder aber werden seitens der Täter Häuser und mögliche Wertgegenstände für spätere Einbruchshandlungen ausgekundschaftet. Es ergeht der eindringliche Hinweis, keine angeblichen Bekannten in die privaten Räumlichkeiten zu lassen oder sich überhaupt auf ein Gespräch mit diesen einzulassen. Bei Unklarheiten wenden Sie sich an die örtlich zuständige Polizei oder kontaktieren Sie Bekannte und Familienangehörige. Des Weiteren werden in der letzten Zeit häufig vermeintliche Spendensammler vor Einkaufsmärkten mitgeteilt, welche gezielt auf ältere Personen zugehen. Nicht selten kommt es dann durch geleistete Unterschriften zu unbeabsichtigten Vertragsabschlüssen oder dreisten Diebstählen. In zwei der Polizei Saalfeld bekannt gewordenen Fällen wurden den gutgläubigen Rentnern jeweils mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel entwendet, als diese eine kleine Spendensumme entrichten oder den Tätern Geld wechseln wollten. Die Täter flüchteten mit dem Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell