Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bauwagen und Baucontainer aufgebrochen und Bauholz entwendet

Sonneberg/Wiefelsburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmorgen gegen 09:30 Uhr öffneten bisher Unbekannte gewaltsam zwei Bauwagen und einen Baucontainer im Waldbereich "Wiefelsburg". Außerdem wurde versucht in die Jagdhütte einzudringen, was jedoch nicht gelang. Aus dem Bauwagen und -container wurde nichts entwendet, jedoch Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro angerichtet. Die Diebe entwendeten zudem Bauholz im Wert von 400 Euro, welches vor der Jagdhütte lagerte. Wer hat diesbezüglich Wahrnehmungen gemacht?

