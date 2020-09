Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund beißt Fußgängerin

Lauscha (ots)

Als am Montagnachmittag gegen 14:45 Uhr ein 18-Jähriger den Hund seiner Mutter angeleint Gassi führte, biss dieser unvermittelt eine Fußgängerin in der Oberlandstraße in den Oberarm. Die Frau musste sich zur Behandlung der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus begeben. Bei dem Hund handelt es sich um einen Staffordshire Bullterrier. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

