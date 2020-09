Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Rudolstadt (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fitnessstudio in Rudolstadt. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, dem 09.09.2020, gegen 22:45 Uhr, bis zum Donnerstag, 10.09.2020, 04:30 Uhr, beschädigte ein/eine bislang unbekannter Täter/in die Glasscheibe der Eingangstür des Studios in der Hugo-Trinckler-Straße. Vermutlich wurde die Scheibe mittels eines Steines, welcher aus einem Beet vor dem Fitnessstudio stammt, eingeschlagen oder eingeworfen, sodass sie splitterte und Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

