Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheibe an Kfz eingeschlagen

Pößneck (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 03.09.2020, 21:00 Uhr bis 04.09.2020, 14:30 Uhr die hintere rechte Scheibe der Hecktür eines Opel-Transporters. Dieser war in der genannten Zeit in Pößneck in der Südstraße abgeparkt. Die Scheibe der Hecktür wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand bzw. Stein bearbeitet, sodass ein etwa 2 cm großes Loch entstand und die Scheibe dadurch gesprungen ist. Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der PI Saale-Orla unter 03663-4310.

