Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Haustür beschädigt

Schleiz (ots)

Am Montag, den 14.09.2020, gegen 17:45 Uhr beschädigte eine 20-Jährige in Schleiz am Oelschweg eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses. Dabei schlug sie mit den Händen gegen die Verglasung in der Tür, sodass diese zu Bruch ging. Die Beschuldigte verletzte sich währenddessen an den Händen. Es enstand Sachschaden an der Tür. Gegen die Beschuldigte wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

