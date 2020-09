LPI-SLF: Unfallgeschehen am 14.09.2020

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Am 14.09.2020 in der Zeit zwischen 06:00 Uhr bis 23:00 Uhr ereigneten sich im Bereich der PI Saale-Orla drei Verkehrsunfälle, die der Polizei gemeldet wurden.

Gegen 07:00 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin die K105 in Richtung Grumbach als 2 Frischlinge die Straße querten. Es kam zum Zusammenstoß. Die Tiere verendeten noch an der Unfallstelle und am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 10:00 Uhr lud eine 65-jährige Nissanfahrerin an der hinteren linken Tür in der Friedrich-Engels-Straße in Pößneck ihre Einkäufe aus. Eine 78-jährige Chevroletfahrerin fuhr dabei zu nah daran vorbei und streifte mit ihrem rechten Außenspiegel die geöffnete Tür des Nissan. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Kurz vor 23:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Wildunfall. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer befuhr die L1089 aus Richtung Unterkoskau kommend in Richtung B282. Ein Wildschwein querte plötzlich die Fahrbahn. Es kam zur Kollision. Das Tier verendete und am Fahrzeug entstand Sachschaden.

