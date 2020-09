Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerwarteter Besuch führt zu Polizeieinsatz

Saalfeld(Obernitz) (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag erhielt eine Anwohnerin aus Obernitz unerwarteten Besuch. Wie sich dann im Beisein der Beamten herausstellte hatte sich folgendes zugetragen: Ein 33-jähriger Saalfelder war im Stadtgebiet, vermutlich unter dem Einfluss von Drogen, unterwegs und hat eigenen Aussagen zufolge an einer Schnitzeljagd teilgenommen. Kurz vor 2 Uhr am Sonntagmorgen sei er dann im Schloss Obernitz gelandet und habe die dort schlafende Eigentümerin geweckt. Diese wies den Mann an sich nicht zu bewegen und informierte die Polizei. Es wurden keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Räumlichkeiten festgestellt, jedoch wurde der Beschuldigte aufgrund des positiven Drogentests und in Anbetracht seines Gesundheitszustandes einem Arzt vorgestellt. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell