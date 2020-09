Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Austeilen von Informationsmateriel bedroht

Fischersdorf (ots)

Am 13.09.2020 verteilten drei Mitglieder einer islamischen Gemeinde Informationsmaterial ("Flyer") in der Ortslage Fischersdorf. Hier kam es zu einem Streitgespräch mit mehreren Bewohnern. Im Verlauf dessen erhob ein Mann eine Axt und forderte die Gemeindemitglieder auf, den Ort zu verlassen. Dieser "Aufforderung" kamen diese dann nach. Der Täter konnte im Nachgang identifiziert und eine entsprechende Anzeige eingeleitet werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

