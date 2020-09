Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hausfassade beschmiert

Saalfeld (ots)

Am 13.09.2020 stellte eine Bewohnerin fest, dass durch den bzw. die unbekannten Täter die Hausfassade mit weißer, gelber, bronzener und schwarzer Farbe "verziert" wurde. In einer Breite von circa vier Metern und einer Höhe von circa zweieinhalb Metern wurden Sterne, "iB" und "FCC" aufgesprüht. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld oder jede andere Polizeidienststelle.

