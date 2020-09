Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Bargeld aus Geldbörse entwendet

Pflanzwirbach (ots)

Nachdem bereits am 10.09.2020 in Unterwellenborn einem älteren Mann 450,- Euro aus dessen Geldbörse entwendet wurden, ist nun ein vergleichbarer Fall der Polizei angezeigt worden. Ebenfalls an diesem Tag wurde in Pflanzwirbach bei Rudolstadt ein 67-jähriger Rollstuhlfahrer von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab an, Geld wechseln zu wollen und entnahm unbemerkt aus der Geldbörse des Geschädigten 245,- Euro in Scheinen. Erst einige Zeit später wurde das Fehlen des Geldes bemerkt. Der Täter soll mit russischem Akzent gesprochen. Weiterhin war er vermutlich mit einem schwarzen Pkw mit ausländischen Kennzeichen unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

