Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Leutenberg/Gahma L1099 (ots)

Am 12.09.2020 gegen 14:45 Uhr befuhr ein Gruppe von 4 Motorrädern die Straße von Gahma in Richtung Leutenberg. In einer leichten Rechtskurve kam einer der Fahrer von der Straße ab, stieß gegen eine Leitplanke und wurde über diese geschleudert. In einem Graben blieb der Mann dann schließlich liegen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

