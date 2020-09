Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw kommt von Straße ab - beide Insassen verletzt

Lehesten/Brennersgrün K182 (ots)

Am 12.09.2020 gegen 13:00 Uhr befuhr ein mit 2 Personen besetzter Lkw die Straße zwischen Lehesten und Brennersgrün. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen mehrere Bäume. Ein Insasse wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der zweite Insasse wurde ebenfalls zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht. Am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

