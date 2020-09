Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fuchs ausgewichen - Pkw überschlägt sich

Krölpa/Pößneck B281 (ots)

Am 12.09.2020 gegen 13:00 Uhr befuhr ein mit 3 Personen besetzter Pkw FORD die Bundesstraße B281 von Krölpa in Richtung Pößneck. In einer Linkskurve wich er einem Fuchs aus, kam dadurch von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein Insasse wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell