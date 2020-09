Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson S51 aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Lauscha (ots)

Eine Anzeige wegen Diebstahl seines Kleinkraftrades erstattete am Samstag ein 22-jähriger Lauschaer. Dessen Simson S51 war in einer Garage in der Köppleinstraße abgestellt gewesen und wurde in der zurückliegenden Woche aus dieser entwendet. Tank, Seitendeckel und hinteres Schutzblech sind metallic blau lackiert und am Fahrzeug befindet sich ein Enduro-Auspuff. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

