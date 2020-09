Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Promillegrenze überschritten

Saalfeld (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde durch die Beamten des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion Saalfeld ein Pkw Chrysler im Stadtgebiet Saalfeld einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit der 35-jährigen Fahrzeugführerin wurde dabei Alkoholgeruch wahrgenommen. Die Beamten führten in der Folge eine Atemalkoholmessung in der Dienststelle durch. Diese ergab einen Wert von 0,54 mg/l Atemalkoholkonzentration. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem muss sie mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell