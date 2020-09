Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Gefährdung im Straßenverkehr gesucht

Blankenstein, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 11.09.2020, kam es gegen 20:00 Uhr in Blankenstein, am Selbitzplatz, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der 60-jährige Beschuldigte fuhr mit 1,00 Promille mit seinem Roller über die Fußgängerbrücke und kollidierte beinahe mit einer Mutter und ihrem Kind. Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Mutter, werden gebeten, sich umgehend an die Polizeiinspektion Saale-Orla, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

