Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 11.09.2020, kam es gegen 18:00 Uhr in Triptis, in einer Parkanlage, zu einer Körperverletzung. Der 53-jährige Beschuldigte befuhr mit seinem Fahrrad und 3,27 Promille den öffentlich zugänglichen Park. Währenddessen riss er einen 12-jährigen Jungen von seinem Fahrrad, der unverletzt und mit einem Schrecken davon kam. Mehrere Personen griffen ein, um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern und den Jungen zu schützen. In der Folge schlug der Beschuldigte einem Helfenden mit der Faust auf den Arm, welcher Schmerzen erlitt. Eine Blutentnahme wurde anschließend mit dem Beschuldigten durchgeführt.

