Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit gefälschtem Kennzeichen unterwegs

Königsee (ots)

In den Abendstunden des 10.09.2020 wurde in Königsee ein VW Polo kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die in Thüringen ausgestellten Kennzeichen mit selbst gefertigten bayerischen Landratsamtplaketten versehen waren. Auch die Plakette für die Hauptuntersuchung war gefälscht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Urkundenfälschung gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell