Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Telefontrickbetrug

Uhlstädt/Oberkrossen (ots)

Am 10.09.2020 erhielt eine 84-jährige Frau einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels. Dieser teilte mit, dass er sich aufgrund eines Autounfalls in akuten finanziellen Schwierigkeiten befindet und dringend 20.000,- Euro benötigt. Die genauen Formalitäten wurden weiterhin durch eine angebliche Autohausmitarbeiterin erläutert. Nach einem kurz darauf erfolgten weiteren Anruf durch einen vermeintlichen Polizeibeamten wurde ein Bekannter der älteren Dame hellhörig und beendete das Telefonat, so dass es zu keiner Geldübergabe kam. Da vergleichbare Telefonanrufe derzeit wieder vermehrt auftreten, bittet die Polizei darum, gerade ältere Verwandte über derartige Betrugsmaschen aufzuklären.

