Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Containerbrand gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein Anwohner hatte am Freitagmorgen, gegen 01:25 Uhr die Feuerwehr verständigt, da er in der Robert-Koch-Straße einen Papiermüllcontainer festgestellt hatte aus dem Qualm stieg. Der Brandherd konnte schnell gelöscht werden, zur Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen kann wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell