Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweise nach Diebstahl eines E-Bikes in Pößneck erwünscht

Saalfeld (ots)

Am 10.09.2020 im Zeitraum 08:30 Uhr bis 18:15 Uhr wurde durch unbekannt in Pößneck, Malmsgelänge, im Bereich der Rampe zum Geschäft Fressnapf ein gesichertes E-Bike der Marke Haibike 5.0 entwendet. Das Fahrrad ist schwarz und ist mit blauen Aufklebern versehen. Gesichert war dieses mit einem Faltschloss und war in einem Gitterverschlag, welcher wiederum mit einem Vorhängeschloss, versehen war.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663-4310 sowie jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell