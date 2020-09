Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Saalfeld (ots)

Am 10.09.2020 im Zeitraum 09:30 Uhr bis 13:00 wurde in Wurzbach, Oßlaweg ein Rucksack mit Inhalt entwendet. Dieser war über einen Gartenzaun gehängt und in der Zeit wurden durch den Besitzer hier Mäharbeiten durchgeführt. Im Rucksack selbst befanden sich Werkzeuge und Bekleidung des Besitzers. Hinweise bitte hier an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Telefonnummmer 03663-4310 und an jede ander Dienststelle

