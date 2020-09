Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter Fahrzeugführer bestätigt Fahrbahnoberfläche

Wüstendittersdorf (Schleiz) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24.08.2020 bis 31.08.2020 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, die Fahrbahnoberfläche in Wüstendittersdorf. Die Beschädigung wurde in der Straße "Am Forsthaus" zwischen der Einmündung Wisentaaue und dem dortigen Teich festgestellt. Den Spuren zufolge wich der unbekannte Fahrzeugführer eventuell einem entgegenkommenden Fahrzeug nach rechts auf die Wiese aus. Beim anschließenden Auffahren auf die Straße setzte das Verursacherfahrzeug auf dem Straßenbelag (wahrscheinlich mit einem landwirtschaftlichen Gerät, ähnlich Ackerpflug) auf und beschädigte dabei den Straßenbelag erheblich. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

