LPI-SLF: Einbruch in Veranstaltungsgebäude: Hoher Beute- und Sachschaden

Pößneck (ots)

Im Tatzeitraum zwischen vergangener Woche Donnerstag, dem 03.09.2020, und dem 09.09.2020 sind bislang Unbekannte in ein Veranstaltungsgebäude in der Carl-Gustav-Vogel-Straße in Pößneck eingedrungen. Den Spuren zufolge haben vermutlich mehrere Täter gehandelt, indem sie eine massive Tür aufgehebelt haben und aus dem Gebäudeinneren Technik (u.A. hochwertige BOSE-Musikanlagen) im Wert von über 6000 Euro entwendeten. Durch das Einschlagen mehrerer Fenster sowie das Aufhebeln von mindestens zwei Türen entstand hoher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 entgegen.

