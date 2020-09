Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer nach Kollision mit Pkw schwerverletzt

Sonneberg (ots)

Ein 36-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Neufanger Straße in Richtung Innenstadt. Beim Überholen des vor ihm an einer Engstelle haltenden Pkw bemerkte der Mann offensichtlich einen entgegenkommenden PKw Opel zu spät und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, schleuderte aufgrund des Zusammenstoßes über die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Pkw und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden.

