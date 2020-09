Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschädigte/r Radfahrer/in und Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag (08.09.2020) kam es in Saalfeld am "Bahnhofs-Kreisverkehr" zu einem Verkehrsunfall. Ein älterer Herr befuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem silbernen Opel-Corsa den Kreisverkehr aus Richtung Innenstadt kommend und verließ ihn in Richtung Kulmbacher Straße/ Obernitz. In diesem Moment fuhr ein/e Radfahrer/in (Geschlecht unbekannt) vom Bahnhof aus kommend in Richtung Innenstadt über die Verkehrsinsel und stieß mit dem Opel Corsa, welcher sich auf der rechten Fahrbahnseite befand, zusammen. Beide Beteiligten setzten daraufhin ihre Fahrten in unterschiedliche Richtungen fort. Für weitere Ermittlungen wird nun dringend der/die Fahrradfahrer/in sowie zwei Zeugen mit Kinderwagen gesucht; der Fahrzeugführer hatte sich zwischenzeitlich eigenständig auf der Dienststelle gemeldet. Die Unfallermittler bitten um Kontaktaufnahme über die LPI Saalfeld unter 03671-560.

