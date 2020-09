Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer festgestellt

Schleiz (ots)

Nachdem ein Pkw-Fahrer in einem Schnellrestaurant in Schleiz dadurch auffiel, dass er dort kurz nacheinander insgesamt 3 Essensbestellungen am Drive-In-Schalter aufgab, wurde dieser einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem 35-jährigen Fahrzeug-führer ein Atemalkoholwert von 2,33 Promille fest. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Unterbindung der Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell