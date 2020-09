Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Guten Riecher bewiesen

Rudolstadt (ots)

Einen sehr guten Geruchssinn bewies ein Zeuge am gestrigen Tag in Rudolstadt als er aus der Wohnung eines 24-Jährigen starken Cannabis-geruch wahrnahm. In dieser fanden die Beamten dann schließlich eine circa 1,20 hohe Cannabispflanze, sowie weiterhin 20 Cannabissamen und eine geringe Menge Betäubungsmittel.

