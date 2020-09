Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufmerksame Nachbarn als Lebensretter

Röblitz (ots)

Am gestrigen Nachmittag teilten besorgte Bewohner eines Mehrfamilien-hauses in Röblitz mit, dass sie einen 73-jährigen Nachbarn seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen hatten. Nach der Wohnungsöffnung durch den herbeigerufenen Hausmeister wurde der ältere Mann in einem lebensbedrohlichen Zustand aufgefunden und zur weiteren Behandlung in einer Klinik stationär aufgenommen.

