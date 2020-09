Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer

Sonneberg/Blechhammer (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von gestern nachmittag, 16:45 Uhr bis heute morgen, 06:45 Uhr mit einer Spitzhacke die Eingangstür eines Baucontainers in der Steinacher Straße in Blechhammer auf und entwendeten aus einer Kasse Bargeld in Höhe von 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruchsdiebstahl machen können, melden dich bitte bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750.

