Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 4 Verletzte bei Verkehrsunfall

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 19:00 Uhr befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin die Kreisstraße von Hirschberg in Richtung Ullersreuth. Hierbei geriet das Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve zu weit nach links. Die Fahrzeugführerin versuchte gegenzulenken, kam jedoch ins Schleudern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug mit der Front in die Böschung und kippte auf die Beifahrerseite. So kam das Fahrzeug schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt, wobei die Fahrerin schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die drei Mitfahrer im Alter von 25, 25 und 19 Jahren wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6000 Euro, es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

