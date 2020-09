Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dringende Zeugensuche ! Leichtkraftradfahrer nach Frontalzusammenstoß gesucht

B 85 Fischersdorf/Kaulsdorf (ots)

Bereits am vergangenen Freitag wurde über einen Verkehrsunfall auf der B 85 zwischen Fischersdorf und Kaulsdorf berichtet (Pressemeldung LPI Saalfeld: "Fischersdorf/Kaulsdorf: Frontalzusammenstoß mit 1,34 Promille") Am Donnerstagabend (03.09.2020) war es gegen 21 Uhr zwischen einem VW-Fahrer und einem entgegenkommenden Nissan zu einem Frontalzusammenstoß gekommen, bei welchem die beiden Insassen des Gegenverkehrs teils schwer verletzt wurden. Für die weiteren Unfallermittlungen wird nun dringend derjenige Leichtkraftradfahrer (Moped oder Motorrad) gesucht, welcher von dem VW-Fahrer gegen 21 Uhr im Bereich einer nicht einsehbaren Rechtskurve von Fischersdorf kommend in Richtung Kaulsdorf überholt wurde. Bitte melden Sie sich bei der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter 03671-560 beim zuständigen Verkehrsunfallermittler.

